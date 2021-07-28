Ростов-на-Дону, 28 июля, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Ростовской области оценили преимущества современного трамвая, который был доставлен в Таганрог. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 июля. Вместе с донским губернатором Василием Голубевым в приморском городе побывали первый зампредседателя Совфеда РФ Андрей Яцкин и президент АО «Группа «Синара» Дмитрий Пумпянский.

Donland.ru Новый таганрогский трамвай

Новый вагон, рассчитанный на 116 пассажиров, оснащён по последнему слову техники — разъёмами для зарядки смартфонов, камерами видеонаблюдения, автоинформаторами, мультимедийными экранами, системой климат-контроля. Трамвай удобен для маломобильных граждан.

«Модернизация таганрогского трамвая — это локомотив перезагрузки города. Важно заниматься и всем остальным. Давайте делать всё качественно, надолго, чтобы оставить добрую память», — отметил Андрей Яцкин.

В сентябре в Таганрог будет поставлено десять трамваев. До конца октября 2022 года приморский город получит ещё 50 вагонов.