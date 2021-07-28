Мурманск, 28 июля, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Глава мурманского минздрава Дмитрий Панычев отчитался о темпах ковид-вакцинации, используя завышенные цифры, передает корреспондент ИА REGNUM.

Tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

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В минувший понедельник, 26 июля, министр заявил, что план по иммунизации населения от коронавирусной инфекции выполнен почти на 50%.

«Всего в регионе привито более 167 тысяч человек, это 48% от плана», — заявил он.

В действительности ситуация с иммунизацией северян выглядит не так оптимистично. В оперативном штабе кореспонденту ИА REGNUM сообщили, что из 167 тысяч завершили вакцинацию только 133,5 тысяч человек. Большинство из них были вакцинированы препаратом «Спутник V» — почти 100 тысяч человек. Вакцинацию с помощью препарата «ЭпиВакКорона» завершили 840 человек, «КовиВак» — 666.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области введена обязательная вакцинация от ковида для нескольких категорий граждан. Среди них — представители торговли, сферы услуг, госслужащие.