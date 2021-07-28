Самара, 28 июля, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Награды работникам Куйбышевской железной дороги в преддверии профессионального праздника вручил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что встреча прошла на станции Кинель, которая была открыта почти полтора века назад. Здесь работает крупная сортировочная станция с 10 транзитными парками и двумя сортировочными горками средней и большой мощности. А вагонооборот станции в первом полугодии текущего года в среднем составил 11 649 вагонов в сутки.

В настоящее время на станции реконструируют сортировочную систему. С 2019 года идет возведение нового транзитного парка с приемно-отправочными путями протяженностью до 1400 метров.

Отмечается, что в текущем году планируют завершить проектирование нового парка отправления на восемь путей протяженностью до 1500 метров. Начать строительство планируется в 2022 году.

«С 2023 по 2025 год будет проведено удлинение путей одного из четных сортировочные парков, внедрена автоматическая система роспуска вагонов на четной сортировочной горке, построены дополнительные пути. Это позволит сократить время простоя транзитных вагонов, увеличить перерабатывающую способность сортировочной станции в среднем на 1700 вагонов в сутки и в конечном итоге скажется на ускорение доставки грузов, повысит доходность станции», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области переименовали семь железнодорожных остановок.