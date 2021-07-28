Белград, 28 июля, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Диалог с Приштиной — это ключ к присоединению Сербии к ЕС, и Брюссель делает все, чтобы этот диалог завершился успешно. Об этом заявил посол Евросоюза в Сербии Сэм Фабрици 27 июля.

Fry1989 Сербия и Евросоюз

«Последний раунд диалога, возможно, был самым сложным. Две стороны должны приложить усилия. Диалог — это ключевая составляющая для достижения стабильности в регионе и присоединения Сербии к ЕС. Мы очень заинтересованы в том, чтобы диалог успешно завершился, Евросоюз прилагает максимум усилий со своей стороны», — заявил Фабрици в эфире сербского телеканала РТС.

Фабрици добавил, что за последний год в переговорах о присоединении Сербии к ЕС не были открыты новые главы, но по его личному убеждению, «до конца года Сербия продвинется вперед».

«Мы все знаем, в чем тут дело — диалог с Приштиной, верховенство закона, экономические реформы, государственные закупки, субсидии, государственная помощь. Над всеми этими вопросами нужно работать. Страны Евросоюза заявили во время межправительственной конференции, что открытия новых глав для Сербии пока нет, но есть сдвиги в положительном направлении», — сказал Фабрици.

Напомним, что в июле состоялся очередной раунд переговоров между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти. По словам посредника от ЕС в диалоге Белграда и Приштины Мирослава Лайчака, единственным достижением этого раунда можно считать то, что стороны договорились продолжить переговорный процесс.