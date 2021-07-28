Курск, 28 июля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Прокуратура Курской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием трамвая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

В ДТП с участием трамвая, по предварительны данным, пострадали два человека. Сотрудники прокуратуры проверят исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок общественным транспортом. По итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Авария произошла утром 27 июля на улице Запольной. С рельсов сошёл трамвай. В мэрии сообщили, что трамвайные вагоны МУП «Курскэлектротранс» проходят детальный технический осмотр дважды в год, а техосмотр — ежедневно. Все водители трамваев перед выходом на линию проходят предрейсовый медицинский контроль. Профильный департамент вместе с правоохранительными органами устанавливают наличие всех необходимых документов: карты маршрута, страхового полиса ОСАГО у транспортного средства, страховку жизни и здоровья пассажиров, наличие путевого листа с отметкой о предрейсовом медосмотре водителя, а также паспорта поезда, где указаны сведения о техническом состоянии подвижного состава перед выпуском на линию.