Дмитрий Верхотуров, 28 июля 2021, 19:29 — REGNUM В обсуждении обстоятельств голода в Казахстане в 1932—1933 годах мы дошли до самых вершин. Теперь в числе оппонентов оказался первый президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. В ноябре 2020 года он выступил на внеочередном съезде партии «Нур-Отан» и заявил: «В прошлом веке наш народ пережил девять различных трагедий. Две мировые войны, два жестоких голода, национально-освободительные движения, годы репрессий. Во время Ашаршылық (голод 30-х годов) и других трагедий свыше четырех миллионов наших казахстанцев, казахов погибли. Полтора миллиона бежали, оказались вдали от родной земли».

Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
Иван Шилов © ИА REGNUM

Сказано несколько обтекаемо, но вполне определенно. В годы Великой Отечественной войны погибло 589 тысяч солдат и офицеров, призванных из Казахстана, так что значительная часть из названных Назарбаевым 4 млн человек относится именно к голоду 1932−1933 годов.

Это не единственное его высказывание в таком духе. Например, в марте 2012 года Назарбаев на встрече со студентами «Назарбаев-Университета» сказал: «Наш народ много чего плохого пережил. Я дал поручение в этом году отметить 80-летие голодомора. В 1929—1933 годах погибло 40 процентов казахов от голода. Если бы не голод, нас было бы сейчас 40−50 миллионов». Тогда и памятник в Астане был поставлен.

Тут все довольно очевидно. Но с Назарбаевым нельзя поступить как с любым другим «голодоморщиком»: разоблачить и назвать всякими нелестными эпитетами. Во-первых, все же Назарбаев — фигура историческая и уважаемая. Во-вторых, он явно был если не руководителем создания и насаждения концепции «казгеноцида» и «голодомора» в Казахстане, то, по крайней мере, был политическим заказчиком всего этого дела.

У появления подобных теорий есть свои политические причины. Тем более есть причины того, что первый президент Казахстана обращался к тезисам «казгеноцида» дважды, в самом начале своего президентского правления и под конец. На мой взгляд, во второй Назарбаев обратился к концепции «казгеноцида», столкнувшись с фактическим крушением своей политики и своих мечтаний.

Но обо всем по порядку.

Нурсултан Назарбаев на митинге. Конец 1980-х
Нурсултан Назарбаев на митинге. Конец 1980-х

Назарбаев разрешил

Тема «казгеноцида» началась еще в конце 1980-х годов, или в 1987 году, если точнее, с серии публикаций сотрудников Института истории, археологии и этнографии имени Чокана Валиханова АН КазССР. В этих статьях впервые были сформулированы основные принципы концепции «казгеноцида». Потом, в ноябре 1991 года, Президиум Верховного Совета КазССР создал государственную комиссию по изучению обстоятельств голода и массовых репрессий. Основные выводы были опубликованы академиком АН КазССР, д. и. н. Манашем Козыбаевым, д. и. н. Жулдузбеком Абылхожиным и к.и.н. Кайдаром Алдажумановым в 1992 году.

Причем здесь Назарбаев? При том, что в это время он был: первым секретарем ЦК КП Казахстана, членом ЦК КПСС, а позднее членом Политбюро ЦК КПСС, председателем Верховного Совета КазССР, а потом президентом КазССР и далее Республики Казахстан. Это далеко не все его титулы, но и этих достаточно, чтобы понять, что в советской системе Назарбаев обладал огромной властью и полномочиями. В Казахстане он был в то время первым в самом буквальном смысле этого слова, соединив в своих руках до конца 1991 года власть партийную и власть исполнительную.

Зная нравы советского времени, совершенно невозможно поверить в то, что академик Козыбаев и его помощники занялись столь щекотливой темой (которая, в определенном смысле, предусматривала нападки на советскую власть) без ведома и согласия Назарбаева. Это сейчас каждый может думать и писать, что угодно. При советской власти этого не было. Если бы академик Козыбаев взялся бы самочинно за такую тему, а тем более, что-то напечатал бы в научном сборнике, то парторг Института истории тут же побежал бы в ЦК КП Казахстана докладывать, и дело кончилось бы строгими оргвыводами. Но оргвыводов не было ни тогда, ни потом, из чего следует, что высшее начальство, то есть в итоге сам Назарбаев, с этими разработками было знакомо и их одобрило. Во всяком случае, образование комиссии в Верховном Совете КазССР в ноябре 1991 года точно не прошло мимо первого президента. Лично я думаю, что Назарбаев разрешил.

Присяга первого президента Казахстана. 1991
Присяга первого президента Казахстана. 1991

Это было осознанное решение

Многих нынешних адептов «казгеноцида» не так трудно уличить в незнании истории советского Казахстана. Но это точно не про Назарбаева. Нурсултан Абишевич знает советский Казахстан лучше многих историков хотя бы потому, что им руководил. Сначала — Карагандинский обком партии (а это ядро индустриализации в Казахстане). Потом в ЦК КП Казахстана. Потом председатель Совета министров КазССР. По ходу дела ему приходилось углубляться во многие детали, в том числе и исторического характера. В 1980-х годах еще живы были многие из тех, кто участвовал в начале великих строек. Наконец, Назарбаеву по определению были открыты все архивы в СССР, как обычные, так и секретные. Ему не нужно было даже туда ходить; любое архивное дело было бы доставлено ему в кабинет по первому требованию.

Поэтому он мог не знать каких-то деталей в истории коллективизации в КАССР, для выяснения которых требовались бы справки, но его без особого преувеличения обширных познаний о советском Казахстане и проделанном пути развития, безусловно, было достаточно, чтобы понимать, что концепция «казгеноцида» — это чушь. Отсюда следует, что его выбор в пользу этой концепции есть обдуманный и осознанный выбор.

У такого решения были, конечно, свои аргументы.

Во-первых, в политической обстановке конца 1980-х — начала 1990-х годов использование нападок на советскую власть объяснялось тем, что независимый Казахстан мог возникнуть и состояться лишь как несоветское государство или, точнее, порвавшее с советским прошлым. Потому что тогда было много сторонников сохранения и возрождения Советского Союза. Без разрыва с советским прошлым Казахстан не имел политических шансов на независимость.

Нурсултан Назарбаев во главе праздничной первомайской колонны коллектива Карагандинского металлургического завода. Темиртау. 1964
Нурсултан Назарбаев во главе праздничной первомайской колонны коллектива Карагандинского металлургического завода. Темиртау. 1964

Во-вторых, Назарбаев и в советские времена стал лидером в качестве выразителя и представителя казахского народа, и от этой своей роли никогда не отказывался. К тому же в момент распада СССР и сложного переходного периода ему требовалось как-то сплотить казахов. «Казгеноцид» хорошо для этого подошел, поскольку он акцентировал внимание именно на казахах (в условиях советского интернационализма это было оглушительно дерзко), а также он объединял казахов чем-то вроде общей «национальной трагедии». Закрытие Семипалатинского ядерного полигона оказалось темой преходящей, а вот «казгеноцид» подходил для долговременного употребления.

В-третьих, что следует особо подчеркнуть, это была эпоха «Огонька», «Архипелага ГУЛАГа» и прочих рассказов об ужасах сталинизма. В то время нельзя было сказать не то, чтобы одобрительно, но и просто нейтрально по поводу Сталина и его политики. Все, что Сталин делал, тогда очернялось и ниспровергалось. Положение изменилось много времени спустя, в России где-то с середины 2000-х годов. Потому в то время было невозможно провести объективный анализ произошедшего в начале 1930-х годов.

В общем, «голодомор» Назарбаеву нужен был по политическим мотивам. Однако он явно понимал негативный потенциал этой идеи и потому использовал ее крайне осторожно, дозированно. Основная опасность от «голодомора» состояла в том, что он делал Россию и русских врагами, тогда как с Россией следовало дружить. Потому, как только появились первые успехи экономических реформ, Назарбаев стал строить национальную идеологию не на мрачном прошлом, а на светлом будущем, рисуя для казахов картины скорого процветания Казахстана. Мрачное прошлое должно было лишь несколько оттенять великие свершения Назарбаева. В пору расцвета Казахстана эпохи Назарбаева, который пришелся на конце 2000-х и начало 2010-х годов, голод 1932−1933 годов упоминался очень редко и кратко, и сама тема была под своего рода негласным запретом.

Казахи — строители ТУРКСИБа. 1930
Казахи — строители ТУРКСИБа. 1930
МАММ / МДФ

Не получилось у Назарбаева

Почему же Нурсултан Абишевич после многих лет самого скупого упоминания, снова вернулся к этой теме, да еще в больших масштабах, чем это было в начале 1990-х годов? Причина этого, на мой взгляд, проста, но, к сожалению, неприлична. У Назарбаева просто не получилось построить тот процветающий Казахстан, о котором он мечтал. Сейчас это более чем очевидно, и никакие хитрости и манипуляции со статистикой не в состоянии этого скрыть. В идеологическом плане первый президент вернулся к исходной точке, но в значительно худших условиях.

В начале 1990-х годов еще можно было убеждать казахов в том, что «СССР — это была тюрьма», а теперь мы свободны и заживем. Ага, зажили. Так, что многим «советская тюрьма» теперь кажется весьма неплохим местом.

Идеи грядущего процветающего Казахстана, которые активнее всего развивались в период расцвета Казахстана при Назарбаеве, оказались дискредитированы неудачей. Причин у этого провала много, и по моему мнению, есть и неочевидные причины, которые стоит анализировать отдельно. Теперь очень трудно поверить в то, что планы когда-нибудь сбудутся.

Построение национального Казахстана началось с идеи, что казах не может повредить казаху. Этот тезис стал одним из основ также концепции «казгеноцида», в котором утверждалось, что голод — это дело рук сил чужих и внешних, а не самих казахов. Отсюда вытекали слабо закамуфлированные обвинения в адрес России. Идеология светлого будущего Казахстана, выработанная Назарбаевым, также имела этот тезис. Но вот в 2021 году в Мангыстауской и Кзылординской областях началась засуха, скот стал гибнуть от бескормицы. И тут же выросли цены на сено; на пункты раздачи сена приехали «нуждающиеся» на дорогих внедорожниках; железная дорога потребовала от волонтеров оплатить перевозку отправленного в качестве помощи сена и так далее.

Дойка для кумыса. Казахская ССР
Дойка для кумыса. Казахская ССР
МАММ / МДФ

Картины — живое опровержение казахских «голодоморщиков». Ну что, казах не может навредить казаху? Или что, и тут русские во всем виноваты? Теперь-то ситуация химически чистая: вся власть в руках казахов, никто над душой не стоит, никто не требует скотозаготовок любой ценой. Сена нет, скот мрет, а «нуждающиеся» на внедорожниках пытаются оторвать себе тюк с сеном из присланной помощи.

Заметим, что сейчас в Казахстане нет острой политической борьбы; весь вопрос только в попытках некоторых «нуждающихся» урвать свой кусок. Поэтому засуха пока не ведет к катастрофе. Но в 1929—1933 годах в Казахстане была политическая борьба и очень острая. Баев лишили всего: скота, земель, пастбищ, а самое главное — лишили дармовых рабочих рук, людей, которые раньше на них работали как рабы. Байство очень озлобилось и пыталось повредить советской власти, уничтожить колхозы и совхозы. По моей версии — заражением заразными болезнями скота, что легко выполнимо и наносит большой урон, не считая банального грабежа и барымты. Вот вам и привод событий 1932−1933 годов, вот и причина массовых жертв среди казахов. Теперь, на фоне событий засухи в Казахстане в 2021 году, скажите, что это было невозможно. В общем, и теория, что казах не может навредить казаху, рухнула.

Наконец, окружение Назарбаева, или, в более общем, смысле властно-олигархическая элита Казахстана, насколько я могу судить, никогда и не принимала идей Назарбаева и старалась их приспособить под себя. В частности, эти круги стали воспроизводить явление, которое я бы назвал «необайством». В двух словах, это означает, что все богатства и блага Казахстана — это все для элиты, а народу — шиш, и народ должен работать как раб за еду.

Сгоревшее здание «Озенмунайгаз». Беспорядки в Жанаозене в декабре 2011 года
Сгоревшее здание «Озенмунайгаз». Беспорядки в Жанаозене в декабре 2011 года

В общем, первые признаки неудачи, после которой Казахстан покатился по наклонной, были: фактическая отмена программы ФИИР (форсированного инновационно-индустриального развития), и бунт в Жанаозене в декабре 2011 года. Первое означало, что Казахстан не смог одолеть переход к развитию по типу высокоразвитой страны, а второе означало, что казахстанское общество треснуло из-за огромного имущественного разрыва.

В подобных условиях провала и поражения, возврат к старым идеям «казгеноцида» смотрелся как единственная возможность удержать хоть призрачное национальное и идеологическое единство. Но это было и есть краткосрочное средство, поскольку концепция «казгеноцида», так или иначе, обвиняла Россию в голоде, а уж Россия рано или поздно дала бы веский ответ на эти обвинения; причем ответ с катастрофическими для Казахстана последствиями.

Теперь и Назарбаев, и его окружение — заложники ситуации. Им просто больше нечего предложить казахам, кроме «казгеноцида»; остальные идеи провалились и дискредитированы. Назарбаеву, конечно, не позавидуешь: очень это мучительно — наблюдать постепенное крушение дела всей своей жизни, а жизнь истекает, и сделать уже ничего нельзя.