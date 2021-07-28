Назрань, Ингушетия, , 16:51 — REGNUM В Ингушетии в Назрани 26 июля подверглись нападению сотрудники федерального аппарата «Партии Дела». Происшествие случилось около 21:00 мск на улице Чеченская, 31. Об этом 28 июля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии.

Нападение было зафиксировано системой наружного видеонаблюдения. Неизвестные прибыли на место на автомобиле без государственных регистрационных номеров, перегородили выезд машине, в которой находились сотрудники партии, и начали избивать их.

При этом нападавшие выкрикивали угрозы, связанные с выдвижением кандидатов от «Партии Дела» в Народное собрание депутатов Республики Ингушетия.

По словам секретаря Федерального Совета «Партии Дела» Алексея Лапушкина, о произошедшем тут же были уведомлены сотрудники полиции города Назрани, а затем на имя министра внутренних дел России Александра Колокольцева и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено соответствующее официальное письмо.

При этом в адрес сотрудников «Партии Дела» поступали угрозы и ранее, указал Лапушкин.

«Они начались после подачи двух жалоб в ЦИК РФ на бездействие и неготовность Избирательной комиссии Республики Ингушетия к проведению выборов в Народное Собрание Республики Ингушетия. В дальнейшем, при посещении избирательной комиссии, уполномоченные представители партии неоднократно сталкивались с агрессивными действиями и угрозами представителей ингушского избиркома в свой адрес», — указал он.

По его словам, сложившаяся ситуация ставит под угрозу легитимность выборов в Народное Собрание Республики Ингушетия и Государственную думу Российской Федерации.

«Надеемся на вмешательство федеральных правоохранительных органов и федеральных органов государственной власти для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на выборах», — добавил Лапушкин.

Отметим, что «Партия Дела» выдвинула 42 кандидата на выборы депутатов в Народное собрание Ингушетии.