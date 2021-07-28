Токио, 28 июля, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Японская компания Nintendo пообещала выпустить новый бесплатный контент для игры Animal Crossing: New Horizons позже в 2021 году. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Animal-crossing.com Animal Crossing: New Horizons

Разработчики не раскрыли подробностей будущих обновлений, а лишь попросили геймеров «проявить терпение и оставаться на связи». Помимо этого, они напомнили о выходе небольшого обновления 29 июля 2021 года.

Напомним, что Animal Crossing: New Horizons — это популярный симулятор жизни, разработанный и изданный Nintendo. Игра является эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch.