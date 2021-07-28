Уфа, 28 июля, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Более 27 тысяч преступлений, из которых свыше 7,5 тысяч преступлений являются тяжкими и особо тяжкими, зарегистрировано в Башкирии в первом полугодии 2021 года. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

U.S. DepaU.S. Department of Statertment of State Жертва преступления

Сообщается, что итоги работы этого ведомства за шесть месяцев 2021 года были подведены на коллегии в этом управлении.

Отмечается, что за шесть месяцев текущего года в регионе было зарегистрировано более 27 тысяч преступлений, в том числе свыше 7,5 тысяч тяжких и особо тяжких. По этим показателям Башкирия входит в десятку наиболее напряженных и сложных субъектов РФ.

За шесть месяцев текущего года в республике раскрываемость по умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, убийствам, насильственным действиям сексуального характера и изнасилованиям составила 100%.

Всего в первом полугодии специалисты закончили расследовать 148 преступлений «прошлых лет», в том числе 11 убийств, шесть фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.

За указанный период было возбуждено 244 дела по фактам совершения преступлений в отношении детей, при этом направлено в суд 159 дел.

Сообщается, что в текущем году количество расследованных коррупционных преступлений увеличилось на 42%. В республике было возбуждено 448 уголовных дел по 699 коррупционным преступлениям, включая 201 уголовное дело по фактам взяточничества.

«Ущерб, причиненный государству действиями коррупционеров только по оконченным делам, составил почти 25 млн рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество коррупционеров на сумму более 146 млн. рублей, возмещен ущерб на сумму свыше 13,5 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что за шесть месяцев текущего года в Башкирии возбуждено 30 уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты.

«Благодаря принятым следователями мерам на досудебной стадии погашена задолженность по заработной плате на сумму более 81 млн рублей, что составило 86% от общей задолженности, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 270 млн рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

В Башкирии расследуются и налоговые преступления. Так, в производстве находилось 30 уголовных дел, при этом расследование 15 дел уже завершено. В результате в бюджет государства был возвращено свыше 48 млн рублей.