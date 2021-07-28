Белгород, 28 июля, 2021, 16:42 — ИА Регнум. За неделю сбора отработанных элементов питания жители Белгородской области отправили на переработку более тонны батареек, сообщили ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе правительства региона.

Батарейки

Акция проходила с 22 по 28 июня. Самыми активными участниками стали жители Яковлевского, Новооскольского, Губкинского и Старооскольского городских округов, Борисовского, Ракитянского, Корочанского и Волоконовского районов, а также ученики гимназии №3 Белгорода. В общей сложности собрано 1 280 кг отработанных элементов питания.

«У нас в регионе на базе поселковых администраций или управляющих компаний созданы пункты приёма отработанных элементов питания. Можно собирать батарейки в закрытые ёмкости у себя дома, а потом передавать в эти пункты. Таким образом батарейки не навредят природе, а пойдут на вторичную переработку», — отметил генеральный директор Центра экологической безопасности Белгородской области Леонид Белоковаленко.

По предварительным данным, жители Белгородской области собрали на 200 кг меньше батареек, чем участники из Воронежской, Курской и Липецкой областей вместе взятых.