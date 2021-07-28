Берлин, 28 июля, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Обвинения в адрес Москвы, откуда якобы ведётся информационная война против кандидата на должность канцлера Германии Анналены Бербок, выдвигают некие источники агентства Bloomberg, близкие к российскому правительству.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

Агентство 28 июля опубликовало материал, в котором говорится, что сопредседатель германской партии «Союз 90/Зелёные» Бербок «привлекает внимание Кремля своим воинственным отношением к России».

Отмечается, что Москва враждебно настроена к Бербок, поскольку в ней Россия видит угрозу своим интересам. Указывается на заявление Бербок с критикой «Северного потока-2».

В России, как заявляет источник, хотят любой ценой не допустить избрания в Германии Бербок, считая что она развернёт Берлин в сторону Вашингтона. Также сказано, что Москва обладает компроматом для нейтрализации политических позиций Бербок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бербок назвала «огромной ошибкой» строительство СП-2.