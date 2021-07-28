Бали, Индонезия, , 16:15 — REGNUM Миграционная служба на острове Бали депортировала гражданина Дании за превышение разрешенного срока пребывания в стране, сообщает Antara.

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Срок действия вида на жительство 30-летнего гражданина Дании истек более 60 дней назад.

В миграционной службе Индонезии отметили, что гражданин Дании испытывал тяжелую депрессию из-за потери паспорта.

Ранее с острова Бали депортировали жительницу Украины, у которой истек срок действия разрешения на пребывание в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии по-прежнему запрещает иностранным рабочим приезжать в страну.

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