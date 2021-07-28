Москва, 28 июля, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Властям РФ пора скорректировать свою политику по стимулированию роста несырьевых секторов экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России

«Вряд ли наше правительство может сейчас как-то дополнительно повлиять на ситуацию с пандемией: все необходимые меры по борьбе с ней принимаются. А вот государственную политику по восстановлению экономики и стимулированию роста несырьевых секторов необходимо корректировать. Помимо аварийных мер, которые надо продлить, необходима системная государственная политика по управлению развитием. Иначе даже восстановление может затянуться на годы. А про «прорывное развитие», о котором говорилось с самых высоких трибун, придётся надолго забыть», — сказал Станкевич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог рассказал, чем для РФ обернется ужесточение денежно-кредитной политики.