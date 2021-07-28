Киев, 28 июля, 2021, 16:21 — ИА Регнум. На Украине простаивают семь из 23 энергоблоков ТЭС, принадлежащих госкомпании «Центрэнерго». Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго».

ИА Красная Весна Уголь

На Змиевской ТЭС в Харьковской области не работают три блока, ещё по два блока не работают на Трипольской ТЭС в Киевской области и Углегорской ТЭС в Донецкой области.

Как сообщается, блоки простаивают из-за нехватки угля и газа.

Всего в данный момент из 23 энергоблоков «Центрэнерго» электричество вырабатывают всего шесть. В связи со сложившейся ситуацией компания обратилась в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с просьбой вмешаться и помочь с подготовкой к зимнему периоду.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цена на электроэнергию для населения страны с 1 августа 2021 года останется прежней.