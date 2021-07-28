Москва, 28 июля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Одна из причин того, что МВФ изменил свои прогнозы об экономическом будущем развитых и развивающихся стран, — это ситуация с вакцинацией и новый крайне агрессивный штамм «дельта». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

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«Прогнозируя экономический рост на период 2021−22 годов, МВФ поправил сам себя: добавил полпроцента роста группе развитых стран и снял полпроцента со стран, относимых к развивающимся, — рассказал Станкевич. — Судя по комментариям аналитиков МВФ, фонд в своих коррективах ориентируется на два важнейших фактора. В первую очередь на динамику пандемии коронавируса. В настоящее время почти 40 процентов населения в странах с развитой экономикой полностью вакцинировано по сравнению с 11 процентами в странах с формирующейся рыночной экономикой. Доля вакцинированных в «бедных» странах и вовсе незначительна».

Как пояснил эксперт, для развитых стран более высокие, чем ожидалось, темпы вакцинации и возвращения к нормальной жизни обусловили ускорение роста.

«В то же время возобновившиеся волны заболеваемости COVID-19 в развивающихся странах, особенно в Индии, привели к снижению в прогнозе. Важно, что этот контраст усилило вторжение крайне агрессивного штамма «дельта», который особенно стремительно захватывает именно страны второго и третьего эшелонов», — подчеркнул политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о том, что российская экономика в июне 2021 года превысила доковидный уровень, зафиксированный в IV квартале 2019 года.