Москва, 28 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Предложение признать Крым взамен на признание Северного Кипра, скорее всего, является не более чем попыткой оценить реакцию жителей Крыма и России в целом. Об этом 28 июля заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Я не исключаю возможности, что это просто пробный шар — посмотреть на реакцию. Какая реакция будет у России, какая реакция будет в самом Крыму», — заявил Джабаров.

«Здесь говорить об аналогиях совершенно нельзя, это нельзя рассматривать в одной плоскости», — указал он.

Ранее профессор турецкого университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара должны заключить соглашение по Крыму, которое подразумевает признание Россией Северного Кипра. Москва позже ответила, что российские регионы, включая Крым, никогда не будут предметом для сделок.