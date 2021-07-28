Белград, 28 июля 2021, 19:38 — REGNUM Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин доволен ходом расследования преступлений криминальной группировки Велько Беливука. Об этом он заявил журналистам 28 июля.

Александр Вулин
Александр Вулин
Mediaportal.vojvodina.gov.rs

По словам Вулина, лица, причастные к группировке Беливука, не могут рассчитывать на снисхождение со стороны сербской полиции. Многие сотрудники полиции, которые поддерживали связи с Велько Беливуком, «уже находятся в заключении», сообщил Вулин.

Министр внутренних дел Сербии также опроверг слова самого Беливука о том, что президент Александр Вучич был лично знаком с ним и давал ему поручения.

«Речь идет о грязной медийной войне против сербских властей», — процитировал телеканал Н1 слова Александра Вулина.

Напомним, что ранее сербский криминальный авторитет Велько Беливук заявил на допросе в прокуратуре, что президент Вучич лично давал ему поручения. По словам Беливука, Вучич требовал от него контролировать поведение футбольных фанатов на трибунах и следить за тем, чтобы они не выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес президента. Также Вучич якобы требовал от Беливука организовать провокации во время антиправительственных митингов в Белграде летом 2020 года.