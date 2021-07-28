Белград, 28 июля, 2021, 19:38 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин доволен ходом расследования преступлений криминальной группировки Велько Беливука. Об этом он заявил журналистам 28 июля.

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

По словам Вулина, лица, причастные к группировке Беливука, не могут рассчитывать на снисхождение со стороны сербской полиции. Многие сотрудники полиции, которые поддерживали связи с Велько Беливуком, «уже находятся в заключении», сообщил Вулин.

Министр внутренних дел Сербии также опроверг слова самого Беливука о том, что президент Александр Вучич был лично знаком с ним и давал ему поручения.

«Речь идет о грязной медийной войне против сербских властей», — процитировал телеканал Н1 слова Александра Вулина.

Напомним, что ранее сербский криминальный авторитет Велько Беливук заявил на допросе в прокуратуре, что президент Вучич лично давал ему поручения. По словам Беливука, Вучич требовал от него контролировать поведение футбольных фанатов на трибунах и следить за тем, чтобы они не выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес президента. Также Вучич якобы требовал от Беливука организовать провокации во время антиправительственных митингов в Белграде летом 2020 года.