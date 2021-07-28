Петрозаводск, 28 июля, 2021, 16:26 — ИА Регнум. Блогер Настя Ивлеева опубликовала новый, четвёртый фильм из серии «Блогеры и дороги». Видео доступно на её YouTube-канале с 28 июля.

Сергей Макеев ИА Республика Карелия Федеральная трасса «Подъезд к Петрозаводску»

В ролике Ивлеева и её друзья отправились в Петрозаводск (Республика Карелия), где стали гостями на свадьбе и посетили местные достопримечательности. В это время блогер Эльдар Джарахов решил найти невесту среди местных жительниц. Он посетил несколько свиданий и в конечном итоге выбрал девушку по имени Анастасия, с которой отправился в поход.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлой части влога блогеры отправилась в деревню Торчилово (Псковская область). Там они доили корову и мыли лошадей.