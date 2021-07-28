Ростов-на-Дону, 28 июля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Объем добычи угля в Ростовской области вырос на 56%, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 28 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

С начала года донские предприятия добыли 3,76 млн тонн угля. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года этот показатель был равен 2,41 млн тонн. Лидерами названы предприятия шахтоуправления «Садкинское» и «Обуховская».

Напомним, что объём добычи угля в Ростовской области должен выйти на уровень в 5,5 млн тонн в год. К 2030 году этот показатель планируется довести до 8−10 млн тонн. На Дону работают пять угледобывающих предприятий.