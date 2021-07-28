Горно-Алтайск, 28 июля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. В Республике Алтай сложилась уникальная ситуация с точки зрения охраны природы. Жители региона уже давно приняли экологическую философию максимального уважения к природе, основанную на благоразумном отношении человека к природе, отметили эксперты Центра социально-консервативной политики (ЦСКП) в ходе круглого стола «Земельный потенциал страны: проблемы сбережения и пути развития», прошедшего в Горно-Алтайске 24 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Алтай

В мероприятии участвовали генеральный директор ЦСКП Людмила Шувалова, первый замминистра сельского хозяйства Владислав Таханов, директор ФГБУ Алтайский государственный природный биосферный заповедник Игорь Калмыков, директор АПОУ РА Майминский сельскохозяйственный техникум Александр Чеконов, управляющий операционным офисом Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» Константин Гладких, а также общественные деятели, экологи и фермеры.

Участники обсуждения подчеркнули необходимость поддержания баланса между рекреационными и заповедными зонами, сельскохозяйственными территориями, составляющими основу традиционной культуры региона, и территориями, отданными под гостиничную и туристическую индустрию.

Кроме того, в обсуждении было отмечено, что одной из самых острых проблем в Республике Алтай является сбор и переработка мусора. Республика находится в конце списка регионов, где проблемы утилизации отходов должны быть решены к 2024 году. А на территориях, предназначенных для этих целей, практически нет свалок.

Несмотря на наличие проблем, регион найдет пути их решения, уверены в ЦСКП, поскольку поддержка федерального центра должна будет также обеспечена со стороны вице-премьер-министра Правительства РФ Виктории Абрамченко, недавно ставшей куратором Сибирского федерального округа. Экология находится в сфере ее компетенций.

«Главное богатство этой удивительной земли — люди. Коренные жители этих мест алтайцы — прекрасный, дружелюбный народ с уникальной культурой. На региональном уровне многое делается для популяризации алтайского языка и сохранения национальных традиций. Уверена, во главу угла необходимо ставить защиту этих сакральных мест и сохранение природы. Думаю, мы сможем внести свой вклад на этой общей платформе», — подытожила обсуждение Людмила Шувалова.