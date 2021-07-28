Ярославль, 28 июля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Перед ярославским «Шинником» поставлена задача возвращения в первый дивизион в начавшемся сезоне, а домашний стадион сохранит своё назначение. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель губернатора, руководитель администрации губернатора Ярославской области Илья Баланин. Подробности в нашем интервью.

Shinnik.com Матч «Шинника»

Илья Валерьевич, вы курировали в правительстве области ФК «Шинник». Как вы оцениваете итоги прошлого сезона и какие задачи стоят на этот сезон?

Илья Баланин: Я продолжаю курировать «Шинник» в правительстве региона. Итоги оцениваю отрицательно, в связи с этим были приняты кадровые решения, вы знаете, что был заменено и руководство клуба, и тренерский состав. На сегодня стоит задача вернуться «Шиннику» в ту лигу, из которой, к сожалению, вылетели. С теми людьми, которые пришли в клуб.

В чём причина поражения — в финансах, менеджерских ошибках или, может, просто не повезло?

Илья Баланин: Я думаю, что это комплекс причин, нет какого-то одного такого направления, которое бы сказалось. Были проблемы у клуба, накопленные за ряд лет. Финансовые, и ошибки в игроках клуба, которые приглашались. Ну и на тот момент уже было руководством клуба и тренерским штабом стратегические ошибки допущены, которые в целом привели к такому результату. То есть это точно комплексная проблема, поэтому мы такие кардинальные решения вынуждены были принять для того, чтобы исправить фактически все ошибки. На сегодняшний день финансово клуб подкреплён полностью, здесь никаких вопросов нет. С точки зрения компетенции нового руководства клуба, с точки зрения компетенции главного тренера, у нас сейчас тоже вопросов нет. Действительно, люди профессиональные, компетентные. Мы следим и за подбором игроков, которых они приглашают. Уверен, что команда в обновлённом составе выполнит те задачи, которые перед ней стоят.

Затраты клубов в первой и во второй лиге разные. Уменьшился ли бюджет «Шинника»?

Илья Баланин: Бюджет клуба на этот год в целом утверждён. Основные затраты в бюджете любого клуба — это зарплатная статья, и мы вынуждены были, соответственно, выполнить все наши обязательства перед теми игроками с которыми расставались. Со всеми были заключены контракты, у них были прописаны условия по расторжению контракта. Были предусмотрены стимулирующие выплаты, предусмотренные контрактами. Кроме того, вы знаете, что в клубе была такая практика, когда премия по итогам сезона выплачивалась, поэтому основная финансовая нагрузка ложилась, как раз, в первом полугодии на клуб. Поэтому бюджет клуба на этот год практически остался таким же. Во втором полугодии мы направляем дополнительные освобождающиеся средства (в связи с тем, что, действительно, затраты во второй лиге меньше) на погашение долгов, которые были накоплены ранее. У нас сейчас заключены соглашения о реструктуризации с нашими партнёрами. А на следующий год, если клуб выполнит задачу, соответственно, мы ему вынуждены будем, как минимум, оставить такой же уровень финансов. Если клуб не выполнить задачу, конечно, о таком же бюджете может не мечтать.

Среди болельщиков ходят разговоры, что печальные результаты клуба — часть плана по уничтожению команды, продаже стадиона и последующей застройке территории. Что вы скажете на это?

Илья Баланин: Я всегда говорил, что это неправда. Я знаю, об это писали, что план стоит, якобы в связи с тем, что стадион находится в центре города. Абсолютно, скажу прямо, враньё. И Дмитрий Юрьевич (Миронов губернатор Ярославской области — ИА REGNUM) всегда говорил, что у нас нет такой задачи. Наоборот, у нас задача по клубу стоит — его поддерживать, развивать. Если бы стояла такая задача, то не приглашался бы тренер с именем, опытом премьер-лиги, можно было найти тренера какой-нибудь там очень невысокой категории и дальше помочь клубу опуститься с той позиции, на которой он находится сейчас. Всегда говорили, что задача по истечении сезона и задача на этот год — вернуться клубу назад. Задача номер один — вернуться в первую лигу. Дальше будем ставить новые задачи. Только вперёд. Другой задачи ни перед правительством, не перед клубом Дмитрий Юрьевич никогда не ставил. Только развивать футбол. Это на сегодняшний день одно из самых массовых спортивных направлений, которое привлекает, в том числе, детей. Губернатор подписал в прошлом году соглашение с президентом РФС о развитии футбола в Ярославской области. Оно касается не только «Шинника», но и детского футбола. Перед нами стоят задачи по развитию футбола.