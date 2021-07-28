Иностранных студентов саратовских вузов не допустят к учёбе без ПЦР-тестов
Саратов, 28 июля, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Иностранных студентов, обучающихся в вузах Саратовской области, без предоставления отрицательного результата исследования на COVID-19 не допустят к занятиям, заявил зампред регионального правительства Роман Грибов.
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С его слов, в вузах Саратовской области болеют в настоящее время 17 сотрудников и 48 студентов. Окончательное решение о формате предстоящего обучения будет принято в августе, отметил спикер.
Непривитых студентов из отдаленных районов региона намерены прививать в приоритетном порядке, а иностранных учащихся допустят к занятиям после теста на COVID-19.
«На базе ряда общежитий организованы обсерваторы для студентов, прибывающих в Россию из зарубежных стран. Созданы все условия для изолированного проживания иностранных студентов», — цитирует Грибова «Взгляд-инфо».
Как сообщало ИА REGNUM, если текущие темпы вакцинации от коронавирусной инфекции сохранятся, то к 1 сентября в Саратовской области не успеют привить 60% населения.
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