Ростов-на-Дону, , 16:09 — REGNUM В Ростовской области в сентябре 2021 года будет работать единый центр онлайн-наблюдения за выборами. Двери центра будут открыты для наблюдателей от кандидатов и партий, зарегистрированных на выборах, кандидатов, общественных наблюдателей.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Центр будет работать в круглосуточном режиме в течение трёх дней. Однако пока решаются организационные вопросы. Ограничений очного присутствия наблюдателей на сентябрьских выборах пока не предполагается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате Общественной палаты Ростовской области.

Как ожидается, наблюдать за ходом голосования от Общественной палаты Ростовской области будут не менее 5 тыс. человек.