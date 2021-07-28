Москва, 28 июля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В администрации президента РФ позитивно оценивают телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Словении Борутом Пахором. Об этом 28 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Кремль

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«Очень хороший, добрый телефонный разговор», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор президента РФ Владимира Путина со своим коллегой из Словении Борутом Пахором состоялся 28 июля. Главы государств договорились об учреждении Дня российско-словенской дружбы, который будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу июля.

Также лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонних связей, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.