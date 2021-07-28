Таллин, 28 июля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Пока большинство представителей русской Эстонии ограничивается лишь призывами к объединению общины и спасению образования на родном образовании, православная церковь страны этим занимается на практике. Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети Facebook руководитель НКО «Русская школа Эстонии» Мстислав Русаков.

Pixabay.com Эстония

Так он прокомментировал новость об открытии Эстонской Православной Церковью Московского Патриархата в столице Эстонии Таллинской Православной школы св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца. Сообщается, что в планах учебного учреждения — создание гимназии с полноценным средним образованием. При этом, как отмечается в обращении школы, «целью является уровень преподавания, не только соответствующий общеобразовательным стандартам Эстонии, но и превосходящий их».

Обучение в школе планируется на русском языке.

«Люди захотели и сделали. Год назад обсуждали эту инициативу на общем собрании «Русской школы Эстонии» и раздался голос «А нельзя открыть просто нормальную школу на русском языке, без религиозных замутов?» Практика показывает, что нельзя, можно поговорить и даже поспорить, поругаться, подраться, а открыть школу — нет. Для этого надо стержень иметь. А вот у этих православных ребят этот стержень есть», — написал глава «Русской школы Эстонии».

Русаков поздравил инициаторов с реализацией важного для жизни русской общины Эстонии проекта и пожелал успехов новому учебному заведению.