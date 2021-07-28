Москва, 28 июля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В 2021 году рост розничного товарооборота в России будет обеспечен за счет роста доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева. Так она прокомментировала прогнозы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) о том, что оборот розничной торговли в РФ в 2021 году подрастет на 5−6% по сравнению с 2020 годом.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-торговля

«В 2021 году мы ожидаем роста товарооборота, так как торговля приспособилась к новым условиям существования в условиях пандемии, развивая омниканальность (объединение нескольких каналов работы с клиентом в один — прим. ИА REGNUM) взаимодействия с потребителями, — сказала Казанцева. — Основным драйвером роста будет дальнейшее развитие и оптимизация взаимодействия с потребителями в режиме онлайн. Безусловно, есть риски, связанные с ограничениями из-за коронавируса, которые могут угрожать росту оборота».

Кроме того, по словам Казанцевой, рост товарооборота будет также обусловлен восстановлением прочих видов бизнеса после пандемических ограничений и локдаунов.

«Соответственно, у населения появятся денежные ресурсы, часть из которых пойдёт в розничный сектор торговли. Поэтому к драйверам роста товарооборота можно отнести и рост доходов населения», — сказала Казанцева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, согласно которому принимаемые властями России меры на товарных рынках неспособны в полной мере остановить бурный рост цен.