Киев, 28 июля 2021, 16:01 — REGNUM Правительство Украины приняло решение прекратить участие в протоколе об утверждении положения о «Межгосударственном совете по космосу» стран СНГ. Об этом стало известно 28 июля в ходе заседания правительства страны.
В пояснительной записке сказано, что протокол «утратил практическое значение».
Напомним, ранее правительство Украины решило отменить соглашение о сотрудничестве в области туризма в рамках СНГ.
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