Киев, , 16:01 — REGNUM Правительство Украины приняло решение прекратить участие в протоколе об утверждении положения о «Межгосударственном совете по космосу» стран СНГ. Об этом стало известно 28 июля в ходе заседания правительства страны.

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«Выйти из протокола об утверждении положения о Межгосударственном совете по космосу, совершённого 13 ноября 1992 года в Москве», — сказано в постановлении правительства Украины.

В пояснительной записке сказано, что протокол «утратил практическое значение».

Напомним, ранее правительство Украины решило отменить соглашение о сотрудничестве в области туризма в рамках СНГ.

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