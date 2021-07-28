Москва, 28 июля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июля, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,36%, отступая до 73,46 рубля. Евро теряет 0,49%, откатываясь до 86,73 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Котировки российской валюты поддерживает позитивная динамика рынка нефти, а также ожидания сегодняшнего выступления главы ФРС США.

На фоне выросшего в июне до 5,9% уровня безработицы в США и не самых радостных статистических данных, участники рынка ожидают сохранения американским регулятором мягкой риторики, даже несмотря на рост инфляции до 5,4%.

В то же время завершение налогового периода не позволяет рублю активно укрепляться — продажи валюты экспортерами сокращаются, а вот покупки со стороны ЦБ остаются на довольно высоком уровне.

Тем временем Минфин РФ провел самое значительное за последнее время размещение ОФЗ (на 70,5 млн), и переподписка составила всего 20,9 млн. Рубль всё ещё недостаточно интересен в качестве валюты-мишени при операциях кэрри-трейд, даже после повышения учетной ставки до 6,5%.

В счете этого, как минимум до нового взлета нефтяных котировок ожидать существенного укрепления рубля с уходом в зону ниже 73 рублей за доллар нет», — считает эксперт.

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