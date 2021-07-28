Казань, , 15:55 — REGNUM В Тегеране надеются на то, что первый контакт президента России Владимира Путина и его коллеги из Ирана Эбрахима Раиси состоится в скором времени. Об этом 28 июля заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в кулуарах XII международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021», который проходит в Казани.

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«Дай бог, будет контакт между господином Раиси и господином Путиным как можно скорее», — приводит его слова ТАСС.

Также Джалали отметил, что и Москва, и Тегеран хотят расширения сотрудничества между двумя странами, и напомнил, что ранее глава Российского государства поздравил Раиси с победой на выборах президента Ирана.

«В новом периоде наши отношения будут получать дальнейшее развитие», — добавил посол Ирана в Москве.

Отметим, выборы президента Ирана состоялись 18 июля и победителем на них стал Эбрахим Раиси. Церемония его инаугурации должна состояться 5 августа.