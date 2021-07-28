Астрахань, 28 июля, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Астраханской области по состоянию на 28 июля подтверждено 13 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего скончались 1072 человека.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были более 36 тыс. пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.