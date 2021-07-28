Москва, 28 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В Москве 39-летняя Светлана Борисова приговорена к 300 часам обязательных работ, сообщает 28 июля пресс-служба прокуратуры столицы.

ИА Красная Весна В суде

Женщину признали виновной в совершении преступления ст. 116 УК РФ («Побои»).

Сообщается, что 11 февраля женщина в общественном месте, возле входа в детскую поликлинику, пнула двухлетнего ребёнка. Уточняется, что злоумышленница подошла сзади и нанесла малышу удар ногой в область спины, причинив сильную физическую боль. Ребёнок находился рядом со своим отцом.

«С учётом позиции государственного обвинителя Черемушкинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Борисову к наказанию в виде обязательных работ на срок 300 часов», — рассказали в прокуратуре.