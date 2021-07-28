Париж, 28 июля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. США частично или полностью знали о шпионской программе Pegasus и её целях. Об этом парижский еженедельник Le Canard enchaine сообщает 28 июля со ссылкой на источники во французской разведке — Главном управлении внешней безопасности.

Рене Магритт. Шпион. 1928

«Создание и развитие в Израиле программы Pegasus всегда интересовало Соединенные Штаты», — говорится в публикации.

Отмечается, что в 2014 году ведомства электронной разведки США и Израиля договорились об условиях использования американских технологий «телефонного вторжения». Израиль мог ими пользоваться, но в соответствии с законами США. За год до этого программа Pegasus израильской группы NSO Group была поставлена в ОАЭ.

По соглашению, Израиль получал от США информационное оборудование для секретных служб или шпионских компаний. При этом указано, что NSO Group во многом контролировалась властями Израиля.

В дипломатических кругах еженедельнику рассказали, что Pegasus применялся и для «продвижения позиций Израиля за рубежом». Саудовскую Аравию, ОАЭ и другие исламские страны Израиль настраивал против Ирана, а они с радостью получали средства наблюдения за своими гражданами.

Как сообщало ИА REGNUM, израильская система Pegasus, предположительно, позволяла ряду стран следить за тысячами людей, в том числе за руководителями государств и правительств, международных организаций.

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