Москва, 28 июля, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Заявление и документы на туристическую визу в Венгрию начнут принимать в визовых центрах в городах России со 2 августа 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Walkerssk Венгрия

Российские граждане могут въезжать на территорию Венгрии с 27 июля без прохождения карантина и ПЦР-тестов) при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации от COVID-19.

Для подачи документов на визу нужно предварительно записаться. Запись уже открыта на следующую неделю. При этом нужно приложить прививочный сертификат с портала Госуслуг.

Как сообщало ИА REGNUM, визовые центы Венгрии принимают документы на визы в 17 городах России.

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