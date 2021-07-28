Красногорск, 28 июля, 2021, 15:52 — ИА Регнум. По состоянию на 28 июля сельхозпредприятия Подмосковья собрали порядка 16,5 тыс. тонн зерновых и зернобобовых озимых культур с начала уборочной кампании. Такие цифры 28 июля приводятся на сайте правительства Московской области.

tpsdave Зерно

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, лидируют по уборке урожая городские округа Серебряные Пруды, Зарайск и Луховицы.

«Уборочная кампания зерновых в Подмосковье идет высокими темпами. На сегодняшний день по оперативным данным убрано порядка 4,3 тыс. га, отведенных под ранние зерновые и зернобобовые культуры. Валовый сбор составил порядка 16,5 тыс. тонн. Средняя урожайность — 37,9 центнера с гектара», — сказал Воскресенский.