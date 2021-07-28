Рязань, 28 июля, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Рязанской области 28 июля выявлены 132 новых носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Выписаны после лечения 119 пациентов, трое скончались от осложнений.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,38%. Всего в Рязанской области подтверждено 34 788 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 32 377 человек. Показатель заболеваемости в регионе — 3129,85 на 100 тысяч населения, что в 1,3 раза меньше общероссийского.

По данным федерального оперативного штаба, от осложнений, вызванных коронавирусом, в Рязанской области скончались 784 пациента.