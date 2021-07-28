Анталья, Турция, 28 июля, 2021, 15:51 — ИА Регнум. В работах по тушению крупного лесного пожара в районе Манавгата в турецкой Анталье задействованы пятнадцать вертолетов. Об этом 28 июля сообщает администрация провинции Турции.

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«Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин», — говорится в сообщении.

При этом турецкий телеканал NTV распространил видеозапись, на которой запечатлен черный дым над городом неподалеку от жилых домов. Также указывается, что пожар возник во второй половине дня в расположенном рядом с городом лесном массиве и из-за сильного ветра быстро распространился на большой территории.

Также отмечается, что из-за пожара были эвакуированы три жилых квартала в районе Манагвата провинции Анталья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярском крае 28 июля зарегистрировано 15 лесных пожаров на площади 1334 га — в Богучанском, Кежемском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах.