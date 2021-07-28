Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Видеонаблюдение за голосованием на выборах в Ленинградской области в сентябре 2021 года будет организовано из центров общественного наблюдения. Туда смогут прийти наблюдатели от кандидатов и партий, зарегистрированных на выборах, сами кандидаты, общественные наблюдатели, другие участники кампании по выборам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 28 июля заместитель председателя Общественной палата Ленинградской области Владимир Журавлев.

Камера видеонаблюдения

Как ожидается, трансляция с участков охватит все три дня, отведенных законом на процедуру голосования.

«Трансляция будет вестись и в пятницу, и в субботу, и, естественно, в день голосования, в воскресенье. Камеры будут осуществлять запись всего, что происходит на участках», — отметил Журавлев.

По словам представителя Общественно палаты Ленобласти, онлайн-трансляции с избирательных участков в интернет не имеют практического смысла, такой же позиции придерживаются и в ЦИК России.

«Тот, кто просто из любопытства будет за этим наблюдать, вряд ли что-то поймет. Надо быть всё-таки понимающим, знающим процесс, чтобы для этого была польза для того, кто осуществляет наблюдение», — отметил Журавлев.

Он подчеркнул, что интересы всех участников выборов — кандидатов, политических партий — будут соблюдены.

«Все наблюдатели будут иметь возможность наблюдать (за ходом голосования) из этих региональных центров, и более того, туда будет более широкий доступ, в эти центры», — сказал Журавлев.

Он уверен, что такой порядок организации профессионального наблюдения за выборами послужит обеспечению чистоты и прозрачности выборов.

«Это контроль со стороны тех, кому этот контроль реально нужен», — подчеркнул Владимир Журавлев.

Напомним, что в Ленобласти завершено выдвижение кандидатов и сбор подписей избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва, которые пройдут в сентябре 2021 года в Единый день голосования, вместе с выборами депутатов Госдумы.

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