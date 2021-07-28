Москва, 28 июля, 2021, 15:41 — ИА Регнум. С начала действия программы туристического кешбэка (с 2020 года) ей воспользовались более 2 миллионов человек. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Российские туристы купили туров и проживания на общую сумму около 35,5 млрд рублей.

Догузова уточнила, что при этом на карты «Мир» путешественникам автоматически вернулось около 6,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России продлевают срок продаж путёвок в рамках действия туристического кешбэка до 31 августа 2021 года.

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