Пенза, 28 июля, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Пензенской области 29 июля прогнозируются неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Гроза. Лампочка перегорела

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Днем местами по области ожидается гроза с порывами юго-западного ветра 15−18 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит около +17 градусов, в светлое время суток воздух прогреется до +26…+28 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, днем и вечером 29 июля местами по Татарии ожидается гроза и усиление юго-западного ветра порывами до 20 м/с.

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