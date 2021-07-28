Оренбург, 28 июля, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области в районе поселка Акбулак на федеральной трассе Р-239 Казань-Оренбург-Акбулак таможенники задержали фуру с крупной партий немаркированных духов, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

(сс) ozgurmulazimoglu Парфюмерия

Товар перевозился из Киргизии в Москву. Кроме духов в грузовике находилась столовая и кухонная посуда. После визуального осмотра предъявленного товара установлено, что на упаковке духов отсутствовала обязательная маркировка кодом Data Matrix. Без маркирвки оказалось свыше 212 тыс. флаконов с нанесенным товарным знаком «Al-Rehab», зарегистрированным и охраняемым на территории России. На флаконах и на

«Учитывая оцененную стоимость товара ущерб составил более 32 млн рублей. Самарской таможней подготовлены материалы для передачи в МВД России для возбуждения уголовного дела», — отметили в Самарской таможне.

Напомним, с 1 октября 2020 года парфюмерия подлежит обязательной маркировке.