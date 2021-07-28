Лондон, 28 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Британская компания Electric Assisted Vehicles Limited (EAV) представила модульный многоцелевой автомобиль, получивший название Lightweight Inner-City Solution (LINCS). Об этом сообщает портал Carscoops.

Carscoops Модульный электрофургон LINCS

Электрофургон создан на базе легкой алюминиевой платформы, на которой установлены два электродвигателя от Saietta Group. Двигатели «питаются» от съемной литий-ионной аккумуляторной батареи, которая может обеспечить дальность хода до 160 км.

LINCS, создан для разных рынков, поэтому кабина водителя может легко перемещаться слева направо. В будущем предполагается, что модель получит возможности беспилотника. Кроме того, новинка имеет функцию «автопоезда», позволяющую соединить несколько транспортных средств друг с другом.

Напомним, осенью 2021 года компания Smart планирует представить свой первый электрический кроссовер.

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