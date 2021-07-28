В Британии представили модульный электрофургон LINCS
Лондон, 28 июля, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Британская компания Electric Assisted Vehicles Limited (EAV) представила модульный многоцелевой автомобиль, получивший название Lightweight Inner-City Solution (LINCS). Об этом сообщает портал Carscoops.
Электрофургон создан на базе легкой алюминиевой платформы, на которой установлены два электродвигателя от Saietta Group. Двигатели «питаются» от съемной литий-ионной аккумуляторной батареи, которая может обеспечить дальность хода до 160 км.
LINCS, создан для разных рынков, поэтому кабина водителя может легко перемещаться слева направо. В будущем предполагается, что модель получит возможности беспилотника. Кроме того, новинка имеет функцию «автопоезда», позволяющую соединить несколько транспортных средств друг с другом.
Напомним, осенью 2021 года компания Smart планирует представить свой первый электрический кроссовер.
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