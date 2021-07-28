Москва, 28 июля, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Первый этап капремонта Строгинского моста в Москве подходит к концу, сообщает 28июля пресс-служба мэра и правительства столицы.

Ремонт моста

Всего запланировано четыре этапа ремонта, работы проводятся без закрытия движения. В настоящее время уже демонтировано износившееся покрытие дороги и уложен выравнивающий слой.

Как рассказал вице-мэр Москвы Пётр Бирюков, всего в 2021 году в столице отремонтируют свыше 30 мостовых сооружений.