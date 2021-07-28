Тбилиси, 28 июля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Лидерам оппозиционных партии Грузии нужно срочно собраться для консультаций в связи с тем, что руководство правящей партии «Грузинская мечта» отказалось от соглашения от 19 апреля между властями Грузии и оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране. Об этом 28 июля заявил на брифинге председатель партии «Лело» Мамука Хазарадзе.

Флаг Грузии

По его мнению, члены «Мечты» пошли на этот шаг из-за того, что у партии якобы низкий рейтинг перед выборами в органы местного самоуправления, которые должны пройти в октябре.

«Если будет необходимо, то мы не исключаем бойкотирования выборов в местное самоуправление. Необходимо завершить тиражирование лжи и серию жульничества в этой стране», — заявил Хазарадзе.

Напомним, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сегодня, 28 июля, объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены при условии, если оппозиция покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства».