Москва, 28 июля, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Онлайн-трансляция с избирательных участков Москвы на выборах 17−19 сентября будет доступна в общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами в столице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июля сообщил замруководителя этого штаба Вадим Ковалев.

Екатеринбург.рф Выборы

По его словам, штаб уже начал свою работу. На его базе, к примеру, идёт подготовка независимых наблюдателей за выборами. Кроме того, в Центральной избирательной комиссии РФ столичный наблюдательный штаб ставили в пример другим регионам в качестве образцового, напомнил собеседник ИА REGNUM.

Что касается трансляции самого процесса выборов, то она будет вестись в штабе с каждого избирательного участка города, за исключением тех, где это запрещено законом, например в больницах и следственных изоляторах.

«Что касается трансляции с участков — это основа нашей работы. У нас на всех избирательных участках, где это возможно в соответствии с законодательством, оборудованы камеры, и мы получили подтверждение от городских властей, что в этом году трансляции в штабе будет происходить три дня. В штабе есть возможность собрать видео со всех участков и, если есть сообщение о неприятной ситуации, нарушении, мы можем отмотать картинку и посмотреть, разобраться вместе с коллегами из политических партий», — сказал Ковалев.