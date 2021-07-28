Вашингтон, 28 июля, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что Xbox Series X/S стала «самой быстро продаваемой» консолью за всю историю существования компании. Об этом сообщило издание VGC.

Xbox Series X

Наделла также отметил эффективность подписочного сервиса Game Pass. По словам руководителя, подписчики этой платформы играют в большее число видеоигр (на 40%) и проводят большее число времени за консолью (на 50%), чем те, у кого нет активной подписки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший глава SIE AmericaШон Лейден сомневается в успехе сервиса Game Pass. По его словам, эта модель распространения контента не позволит выпускать дорогие игры, которые будут окупаться.