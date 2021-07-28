Белград, , 19:36 — REGNUM Современная Сербия только на бумаге является демократическим и правовым государством, но в действительности страну разоряет коррупция, охватившая все уровни государственной власти и сербского общества. Такое мнение высказал 28 июля сербский историк литературы, профессор филологического факультета Университета в Белграде Мило Ломпар в интервью новостному агентству «Бета».

Флаги Сербии и России

При этом Ломпар отметил, что интеллектуальная элита безмолвно взирает со стороны на разложение сербского общества, так как она видит свою задачу в защите не сербских национальных интересов, а интересов Запада.

«Этот интерес заключается в том, чтобы устранить российское политическое влияние в Сербии», — полагает профессор Ломпар.

По его словам, сербская интеллигенция закрывает глаза на недемократический характер действующей власти из-за того, что государственное руководство якобы выдвигает национальные идеи. «Таким образом они отождествляют действующие сербские власти с народом и государством, а это фатально. Нет такой власти, которая могла бы быть эталоном государства и народа», — считает Мило Ломпар.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин выдвинул идею создания Сербского мира. По его мнению, этот культурный проект должен возглавить президент Сербии Александр Вучич.