Париж, 28 июля, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы, заявил о «реальной проблеме» президента РФ Владимира Путина и пригрозил вооружённым конфликтом из-за кибератак. Его слова с возмущением восприняли читатели французской газеты Le Figaro.

Екатерина Кушакова Париж в выходные

В комментариях к статье с заявлениями Байдена французские пользователи отметили, что обвинения в адрес России предъявлены серьёзные, но нет ни одного подтверждающего факта. Американский лидер, отметили они, должен предъявить хотя бы что-нибудь.

«Заявления Байдена необычайно серьезны, необоснованны и опасны», — выразил беспокойство один из читателей.

Другой комментатор отметил, что Байдену понятна сложность ситуации, в которой окажется Сенат США в 2022 году. Но чем заранее обвинять Россию, лучше бы ему «вести разумную политику с видимыми результатами».

Ещё один пользователь заявил, что Байден начал обвинять русских для сокрытия собственных неудач. «Пафосно и опасно», — заключил он.

Обвинять Россию стало модно вместо того, чтобы сомневаться в своей же политике. То же происходит во Франции, посетовали читатели.

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Один из них предположил, что Байдену известно о победе республиканцев на промежуточных выборах, и он обвинит в исходе голосования «русских, китайцев и северокорейцев».

Другой пользователь заявил, что поведение США его настораживает. так как они бездоказательно обвиняют другие страны.

«Байдену нужно успокоиться, а не распространяться об угрозе военного конфликта», — считает этот читатель французской газеты.

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