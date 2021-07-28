Ярославль, 28 июля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Ярославле закончилось рассмотрение иска управления МВД по Ярославской области к организатору несанкционированного митинга в Ярославле 23 января Елене Лекиашвили. С неё взыскали 296 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Полиция на несанкционированном митинге

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что управление МВД по Ярославской области хотело взыскать с женщины почти полмиллиона рублей за работу полицейских в выходной день. На первом заседании 20 июля сумму иска снизили до 296 тысяч рублей.

28 июля состоялось второе заседание по делу, на котором суд решил удовлетворить требования правоохранительных органов.

«Решением Дзержинского районного суда уточненные исковые требования УМВД по Ярославской области к Елене Лекиашвили удовлетворены в полном объеме. С Елены Лекиашвили в пользу УМВД по Ярославской области взыскано 296 175 рублей в счет компенсации затрат на обеспечение охраны общественного порядка в связи с проведением 23.01.2021 несогласованного в установленном порядке публичного мероприятия», — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Решение пока не вступило в законную силу.