Красногорск, , 15:27 — REGNUM В России слишком медленно идёт процесс ремонтов школ в регионах. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании о подготовке к новому учебному году.

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«Вам трудно будет добиться своевременных и качественных документов от всех участников этого процесса. Это вы будете разговаривать с ними не до 2026 года, а до 56 года. Поэтому нужно не просто ждать, пока они вам представят эту документацию проектно-сметную, а нужно помочь им подготовить её», — заявил Путин.

«Давайте я дополнительное поручение ещё сформулирую для строительного блока, для вице-премьера Хуснуллина. Они должны подключиться самым активным образом. Надо помочь регионам подготовить эти документы, иначе мы не решим эту задачу вовремя», — указал он.

Президент также попросил Кравцова пересмотреть эти планы в том числе на ближайшие 2022 год, когда планируется отремонтировать лишь 700 школ.

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